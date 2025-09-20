Récital de piano, Domaine de Poulaines, Poulaines

Informations pratiques

Récital de piano Dimanche 20 septembre, 14h00 Domaine de Poulaines Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En clôture de ce week-end patrimonial, un récital de piano viendra animer le domaine, dans le cadre de la programmation Nohant Festival Chopin Hors les murs et à l’occasion de la commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand.

Ce récital marquera le premier concert organisé dans la salle du Vicomte du Commun des Brettes récemment restaurée et sera interprété par un jeune pianiste, issu de l’Académie des Jeunes Talents du Nohant Festival Chopin.

Concert gratuit, il sera possible d’assister au concert sans visiter les jardins.

Domaine de Poulaines 11 rue du Château, 36210 Poulaines Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire 06 73 01 15 23 https://domaine-poulaines.com

En clôture de ce week-end patrimonial, un récital de piano viendra animer le domaine.

©domainedepoulaines