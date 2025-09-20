Visite libre des jardins et de l’arboretum, Domaine de Poulaines, Poulaines
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Poulaines · Poulaines
Informations pratiques
Visite libre des jardins et de l’arboretum 19 et 20 septembre Domaine de Poulaines Indre
Adulte 8,50€ et gratuit pour les moins de 18 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le Domaine vous ouvre les coulisses de la restauration des communs Brettes, désignés site emblématique régional de la Mission Bern 2024.
Les artisans mobilisés sur ce chantier seront présents pour échanger avec vous sur leur savoir-faire. Vous pourrez également rencontrer Marie-Thérèse Pellerano, auteur, ainsi qu’Arnaud Chalivoy, aquarelliste, qui présenteront les ouvrages « Mémoires des Châteaux du Berry ».
Domaine de Poulaines 11 rue du Château, 36210 Poulaines Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire 06 73 01 15 23 https://domaine-poulaines.com
Le Domaine vous ouvre les coulisses de la restauration des communs Brettes, désignés site emblématique régional de la Mission Bern 2024.
©domainedepoulaines
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