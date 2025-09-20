Poulaines

Journées Européennes du Patrimoine au Domaine de Poulaines

Domaine de Poulaines Poulaines Indre

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous le samedi 19 et le dimanche 20 septembre pour célébrer les Journées Européennes du Patrimoine au Domaine de Poulaines.

Le Domaine de Poulaines a le plaisir de vous convier à participer à la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine qui a pour thématique le Patrimoine en péril .

Créées en 1984 sous le nom de Journées Portes ouvertes des monuments historiques par le ministère de la Culture, les Journées Européennes du Patrimoine ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles.

Le Domaine de Poulaines est fier de participer à cet événement Européen mettant à l’honneur un patrimoine exceptionnel.

Des animations auront lieu tout le week-end ! Récital marquera le premier concert organisé dans la salle du Vicomte du Commun des Brettes récemment restaurée. 0 .

Domaine de Poulaines Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 01 15 23 jardins@poulaines.com

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English :

Celebrate the European Heritage Days at Domaine de Poulaines.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Domaine de Poulaines Poulaines a été mis à jour le 2026-04-13 par BERRY