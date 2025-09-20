Poulaines

Animations diverses à la Médiathèque

5 Rue du Haut Marais Poulaines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Animations diverses Médiathèque

Animations diverses à la Médiathèque à partir de 10h Kirikami, expositions diverses, dédicace et animations dans le jardin de curé avec jeux anciens, ruche au jardin. A la médiathèque au 5 rue du Haut Marais. .

5 Rue du Haut Marais Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 93 14

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English :

Various events Media library

L’événement Animations diverses à la Médiathèque Poulaines a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Chabris Pays de Bazelle