Poulaines

Marche Les Poulignotes

Rue de la République Poulaines Indre

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Marche Les Poulignotes

L’école Barberon de Poulaines (Accès par la Rue du Stade), organise une Marche Les Poulignotes avec 4 parcours 4km avec la découverte Poulignote/9 km avec La Roche/13 km avec La Madagascar et 17km avec la Bourdoiseau. Inscriptions de 7h30 à 9h. Café d’accueil. Tarif 3 € .

Rue de la République Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 93 14

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English :

Marche Les Poulignotes

L’événement Marche Les Poulignotes Poulaines a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Chabris Pays de Bazelle