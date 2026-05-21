Saint-Fréjoux

Rendez-vous aux jardins Jardin d’Arsac

Saint-Fréjoux Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Lové dans un petit vallon entre Limousin et Auvergne, le jardin est créé par Geneviève et Gilbert Serve en 1985.

Les jardiniers amateurs l’intègrent délicatement dans la campagne environnante en privilégiant les espèces endémiques. Compte tenu du climat parfois très rude, les végétaux sont choisis pour leur résistance au froid ou à la sécheresse.

L’aventure démarre avec le dessin du jardin dont les proportions sont en harmonie avec celles de la maison d’habitation. Au fil des années et des expériences, il devient un véritable écrin pour la bâtisse.

Quand, en 2000, il ouvre ses portes au public, 13 scènes paysagères autour d’un parterre central bordé de buis offrent des atmosphères différentes aux textures et couleurs variées.

Visite libre et visite commenté à 16h, les deux jours

Apéro Art et Histoire le 6 juin 18h30

Gratuit .

Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 99

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English : Rendez-vous aux jardins Jardin d’Arsac

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin d’Arsac Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze