Rendez-vous aux jardins Jardin de Kerléon Jardin de Kerléon Plévenon
Rendez-vous aux jardins Jardin de Kerléon Jardin de Kerléon Plévenon vendredi 5 juin 2026.
Plévenon
Rendez-vous aux jardins Jardin de Kerléon
Jardin de Kerléon 12 Lieu-dit La Porte Morin Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-05 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Le Jardin de Kerléon, réparti en deux terrains, s’étend sur 1.5ha. Créé à l’arrivée des nouveaux propriétaires en 2019, il se compose d’arbres centenaires, mais aussi de collections de plantes rares et variées, toutes identifiées (Crataegus, Euonymus, Salix, Carpinus…). Un espace zen, de 12a, de forme circulaire, entièrement gazonné et entouré de Quercus, appelle à la détente et la méditation. Quant à Kerléon, il s’agit du nom donné à la demeure se trouvant au cœur de ce parc paysager. En grès rose du pays, elle date de 1885, et a été récemment rénovée pour devenir une maison d’hôtes. .
Jardin de Kerléon 12 Lieu-dit La Porte Morin Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 86 31 74 68
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English :
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin de Kerléon Plévenon a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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