Visite libre du jardin de Kerlouis, Jardin de Ker Louis, Plévenon

Visite libre du jardin de Kerlouis 5 – 7 juin Jardin de Ker Louis Côtes-d’Armor

7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre

Jardin de Ker Louis 4 Malavenir, 22240 Plévenon, France Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne 0296414320 http://sites.google.com/site/lesjardinsdekerlouis Le discret mais non moins somptueux jardin de Ker Louis surprendra tout visiteur par sa richesse botanique et la qualité de chacun de ses espaces. Autodidacte et passionné, le propriétaire des lieux a conçu, depuis l’acquisition de sa maison en 1980, un parcours qui traverse 2 hectares de terrain. Sertie dans un écrin végétal d’où jaillissent des gunnera manicata géantes, une pièce d’eau à effet de miroir et habillée de nénuphars blancs et rouges en été, marque le début de la promenade. Sinuant à travers des espaces fleuris délimités par des massifs de rhododendrons regroupés par couleurs et voisinant avec des camélias, rosiers anciens et magnolias, le chemin alterne entre ouverture et fermeture. Au sortir d’un bosquet, un potager apparaît de manière inattendue, puis surgit une rocaille, créée en 2021 et dissimulée par une riche composition d’arbustes. À la végétation luxuriante bordant une longue coulée verte succède une atmosphère désertique où dominent cactées et succulentes. Plus loin, un jardin d’inspiration japonaise invite à une méditation intime sous les cerisiers, azalées et autres érables du Japon. Enfin, un magnolia sayonara à floraison blanche, clôt le parcours. Spectaculaire exemple de maîtrise des sols et de la composition, le jardin de Ker Louis offre au visiteur un voyage botanique remarquable.

Visite libre

©Tranchant Louis