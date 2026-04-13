Visite découverte du Jardin de Kerléon, Jardin de Kerléon, Plévenon

Visite découverte du Jardin de Kerléon 5 – 7 juin Jardin de Kerléon Côtes-d’Armor

3 € par personne / Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Nous vous proposons une visite de notre parc, vous permettant de découvrir différentes collections de plantes, toutes étiquetées avec soin.

Jardin de Kerléon 12 La Porte Morin 22240 Plévenon Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne 0986317468 http://www.kerleon.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100057644821473&sk=about Le Jardin de Kerléon, réparti en deux terrains, s’étend sur 1.5ha.

Créé à l’arrivée des nouveaux propriétaires en 2019, il se compose d’arbres centenaires, mais aussi de collections de plantes rares et variées, toutes identifiées (Crataegus, Euonymus, Salix, Carpinus…).

Un espace zen, de 12a, de forme circulaire, entièrement gazonné et entouré de Quercus, appelle à la détente et la méditation.

Quant à Kerléon, il s’agit du nom donné à la demeure se trouvant au cœur de ce parc paysager. En grès rose du pays, elle date de 1885, et a été récemment rénovée pour devenir une maison d’hôtes. Deux parkings privés, pouvant accueillir jusqu’à 12 voitures.

Situé à 5 minutes du Cap Fréhel et du Fort La Latte.

Nous vous proposons une visite de notre parc, vous permettant de découvrir différentes collections de plantes, toutes étiquetées avec soin.

©Pascal Truffaut