Marseille 7e Arrondissement

Rendez-vous aux jardins la vue

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026 à 0h. Certains parcs et jardins marseillais Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 00:00:00

fin : 2026-06-07 00:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Rendez-vous aux jardins est un événement annuel qui met en lumière la diversité et la richesse des parcs et jardins, favorise les échanges entre visiteurs et professionnels et valorise leur restauration et préservation.

Rendez-vous dans près de 3 000 jardins en France et dans 22 autres pays européens les vendredi 5 (journée dédiée aux scolaires), samedi 6 et dimanche 7 juin prochains.





Après Les cinq sens au jardin en 2024, le ministère de la Culture a décidé de retenir l’un d’entre eux la vue comme thème pour cette année.





Si vous possédez un jardin, historique ou de création récente et qu’il présente, quel que soit sa taille, un intérêt esthétique, botanique, paysager… le ministère de la Culture, organisateur de cet événement, vous invite à participer à ce grand rendez-vous culturel et printanier. .

Certains parcs et jardins marseillais Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 29 77 82

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English :

Rendez-vous aux jardins is an annual event that highlights the diversity and richness of parks and gardens, encourages exchanges between visitors and professionals, and promotes their restoration and preservation.

L’événement Rendez-vous aux jardins la vue Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille