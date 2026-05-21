Rendez-vous aux jardins la vue retrouvée au château d’Esquelbecq Esquelbecq

Esquelbecq

Rendez-vous aux jardins la vue retrouvée au château d’Esquelbecq

10 Place Alphonse Bergerot Esquelbecq Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion de Rendez-vous aux Jardins, le château d’Esquelbecq ouvre ses portes pour faire découvrir ou redécouvrir le jardin de la Renaissance flamande ainsi que le parc paysager du domaine.

Placée sous le thème national La vue , cette 23ᵉ édition est l’occasion de porter un regard renouvelé sur les vues et perspectives qui ont structuré, dès l’origine, la conception du château, des jardins et du parc. Longtemps masqués par le développement de la végétation au XXᵉ siècle, ces espaces paysagers sont actuellement progressivement restaurés.

Une déambulation ludique invitera les visiteurs à aiguiser leur regard, à observer les perspectives retrouvées, mais aussi les nombreux détails et recoins qui font le charme et l’identité du site.

Des ateliers de Leaf Art proposeront une approche à la fois sensible et créative du végétal, invitant petits et grands à porter un regard différent sur la nature qui les entoure.

A Esquelbecq, trois autres jardins seront ouverts à cette occasion Au Paradis des plantes, Le jardin de Donkerval et Les deux jardins.

Payant, tarif réduit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les personnes handicapées et accompagnants

À l’occasion de Rendez-vous aux Jardins, le château d’Esquelbecq ouvre ses portes pour faire découvrir ou redécouvrir le jardin de la Renaissance flamande ainsi que le parc paysager du domaine.

Placée sous le thème national La vue , cette 23ᵉ édition est l’occasion de porter un regard renouvelé sur les vues et perspectives qui ont structuré, dès l’origine, la conception du château, des jardins et du parc. Longtemps masqués par le développement de la végétation au XXᵉ siècle, ces espaces paysagers sont actuellement progressivement restaurés.

Une déambulation ludique invitera les visiteurs à aiguiser leur regard, à observer les perspectives retrouvées, mais aussi les nombreux détails et recoins qui font le charme et l’identité du site.

Des ateliers de Leaf Art proposeront une approche à la fois sensible et créative du végétal, invitant petits et grands à porter un regard différent sur la nature qui les entoure.

A Esquelbecq, trois autres jardins seront ouverts à cette occasion Au Paradis des plantes, Le jardin de Donkerval et Les deux jardins.

Payant, tarif réduit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les personnes handicapées et accompagnants .

10 Place Alphonse Bergerot Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France acde59470@gmail.com

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English :

To mark Rendez-vous aux Jardins, Château d’Esquelbecq is opening its doors for visitors to discover or rediscover its Flemish Renaissance garden and landscaped grounds.

Under the national theme of The View , this 23rd edition is an opportunity to take a fresh look at the views and perspectives that have structured the design of the château, gardens and park from the outset. Long obscured by the growth of vegetation in the 20th century, these landscaped areas are now gradually being restored.

A playful stroll will invite visitors to sharpen their eyes, observing the rediscovered perspectives, as well as the many details and nooks and crannies that make up the site?s charm and identity.

Leaf Art workshops will offer a sensitive and creative approach to plants, inviting young and old alike to take a different look at the natural world around them.

In Esquelbecq, three other gardens will be open on this occasion: Au Paradis des plantes, Le jardin de Donkerval and Les deux jardins.

Admission charge, reduced rate for under-18s, students, disabled persons and accompanying adults

L’événement Rendez-vous aux jardins la vue retrouvée au château d’Esquelbecq Esquelbecq a été mis à jour le 2026-05-21 par Terre de Flandre Tourisme