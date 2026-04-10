Rendez-vous aux jardins le Jardin des Piquants Sélestat
Rendez-vous aux jardins le Jardin des Piquants Sélestat samedi 6 juin 2026.
Sélestat
Rendez-vous aux jardins le Jardin des Piquants
25 rue de la Forêt Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Venez découvrir des bâtons de pluie, des Echinopsis, des Eulichnia, des Echinocactus et plus de 1 600 cactus et plantes grasses
Les cactus: un régal pour les yeux ! La famille des cactus les cactées évoque immédiatement des paysages secs et lumineux. Pourtant, entre formes, couleurs, épines et fleurs, elle est visuellement bien plus variée qu’on l’imagine. 0 .
25 rue de la Forêt Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 43 60 19 odirob.digel@gmail.com
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English :
Come and discover rain sticks, Echinopsis, Eulichnia, Echinocactus and more than 1600 cacti and succulents
L’événement Rendez-vous aux jardins le Jardin des Piquants Sélestat a été mis à jour le 2026-04-23 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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