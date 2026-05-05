Rendez-vous aux Jardins le jardin perché à Teyssieu Le jardin perché Teyssieu
Rendez-vous aux Jardins le jardin perché à Teyssieu Le jardin perché Teyssieu samedi 6 juin 2026.
Teyssieu
Rendez-vous aux Jardins le jardin perché à Teyssieu
Le jardin perché 231 Chemin d’En Cabre Teyssieu Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Nous vous accueillerons pour vous faire visiter le jardin et partager nos joies botaniques.
Amateurs de jardins impeccables s’abstenir
Nous vous accueillerons pour vous faire visiter le jardin et partager nos joies botaniques.
Amateurs de jardins impeccables s’abstenir. Ici, le jardin se veut naturel, tout en étant organisé pour en révéler la beauté, jour après jour. La biodiversité y est favorisée et la tonte reste parcimonieuse
Accueil limité à 12 personnes simultanément. Prévoir un terrain légèrement accidenté
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Le jardin perché 231 Chemin d’En Cabre Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 6 41 80 49 19
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English :
We’ll be happy to show you around the garden and share our botanical delights.
Abstain garden lovers, please refrain
L’événement Rendez-vous aux Jardins le jardin perché à Teyssieu Teyssieu a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée de la Dordogne