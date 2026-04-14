Visite de jardin ornemental, Le jardin perché, Teyssieu

Visite de jardin ornemental 6 et 7 juin Le jardin perché Lot

Gratuit. Accueil limité à 12 personnes simultanément. Prévoir un terrain légèrement accidenté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous vous accueillerons entre 10 h et 18 h pour vous faire visiter le jardin et partager nos joies botaniques.

Amateurs de jardins impeccables s’abstenir. Ici, le jardin se veut naturel, tout en étant organisé pour en révéler la beauté, jour après jour. La biodiversité y est favorisée et la tonte reste parcimonieuse.

Le jardin perché 231 Chemin d’En Cabre, 46190 Teyssieu Teyssieu 46190 Lot Occitanie 0641804919 Jardin ornemental et vivrier, composé de différentes zones à découvrir. Jardin sans arrosage, verger, potager, massifs de vivaces associés à des arbustes, bassins. Partie ornementale débutée en 2021, conçue selon les principes de la permaculture. Petits parkings qui seront fléchés, terrain en pente.

Nous vous accueillerons entre 10 h et 18 h pour vous faire visiter le jardin et partager nos joies botaniques.

©Bellet