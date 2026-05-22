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Rendez-vous aux jardins Les végétaux à la loupe Office de Tourisme Paray-le-Monial

Rendez-vous aux jardins Les végétaux à la loupe Office de Tourisme Paray-le-Monial samedi 6 juin 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 25 Avenue Jean-Paul II

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Rendez-vous aux jardins Les végétaux à la loupe

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

A l’occasion des rendez-vous aux jardins, découvrez le pollinarium de Paray-le-Monial.   .

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92  contact@tourisme-paraylemonial.fr

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English : Rendez-vous aux jardins Les végétaux à la loupe

L’événement Rendez-vous aux jardins Les végétaux à la loupe Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-22 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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