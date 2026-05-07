Molesme

Rendez-vous aux jardins

6 rue de l’Abbaye Molesme Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Visite guidée des nouveaux jardins et de la rose Abbaye de Molesme .

6 rue de l’Abbaye Molesme 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 92 03 03 mcdlconte21@gmail.com

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Molesme a été mis à jour le 2026-05-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)