Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous aux jardins Molesme

Rendez-vous aux jardins Molesme samedi 6 juin 2026.

Adresse : 6 rue de l'Abbaye

Ville : 21330 Molesme

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit Tarif réduit

Molesme

Rendez-vous aux jardins

6 rue de l’Abbaye Molesme Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Visite guidée des nouveaux jardins et de la rose Abbaye de Molesme   .

6 rue de l’Abbaye Molesme 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 92 03 03  mcdlconte21@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Molesme a été mis à jour le 2026-05-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)