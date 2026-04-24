Rendez-vous aux Jardins Parc du Château de Réveillon Château de Réveillon Réveillon
Rendez-vous aux Jardins Parc du Château de Réveillon Château de Réveillon Réveillon samedi 6 juin 2026.
Réveillon
Rendez-vous aux Jardins Parc du Château de Réveillon
Château de Réveillon 1 Rue du Château Réveillon Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les jardins du Château de Réveillon vous ouvrent leurs portes les 6 et 7 juin 2026, de 14h00 à 17h30.Tout public
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les jardins du Château de Réveillon vous ouvrent leurs portes les 6 et 7 juin 2026, de 14h00 à 17h30.
Venez flâner au cœur de 4 hectares de jardins aux ambiances variées
• Un jardin à la française, avec ses alignements de buis et de marronniers, et ses mystérieuses grottes verdâtres chères à Marcel Proust
• Un jardin d’agrément, ancien jardin nourricier du XVIIIᵉ siècle
• Un petit potager, appelé aussi melonnière
• L’avant-cour, offrant de belles perspectives à l’est et à l’ouest
Ne manquez pas également un magnifique catalpa centenaire, témoin vivant de l’histoire du lieu.
Une promenade idéale entre nature, patrimoine et poésie ! .
Château de Réveillon 1 Rue du Château Réveillon 51310 Marne Grand Est
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English : Rendez-vous aux Jardins Parc du Château de Réveillon
On the occasion of the Rendez-vous aux jardins, the gardens of Château de Réveillon open their doors on June 6 and 7, 2026, from 2:00 pm to 5:30 pm.
L’événement Rendez-vous aux Jardins Parc du Château de Réveillon Réveillon a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence de Développement Touristique de la Marne