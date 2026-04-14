Visite du parc du château de Réveillon, Parc du château de Réveillon, Réveillon

Visite du parc du château de Réveillon 6 et 7 juin Parc du château de Réveillon Marne

Tarif : adulte : 8.00€, enfant jusqu’à 13 ans : gratuit avec livret de visite, enfant de 13 à 17 ans : 5.00€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Réouverture estivale des jardins du château de Réveillon. Vous flânerez dans les 4 hectares de jardins constitués par:

** Le « jardin à la française » avec ses alignements de buis et de marronniers, les « grottes mystérieuses et verdâtres », chères au cœur de Marcel Proust.

** Le jardin d’agrément qui fut l’ancien jardin nourricier du XVIIIe siècle.

** Le « petit jardin potager » également appelé « melonnière ».

** L’avant-cour ou cour verte et ses perspectives Est et Ouest.

A voir : Le catalpa centenaire.

Parc du château de Réveillon 1 rue du Château, Réveillon, Marne, Grand Est Réveillon 51310 Marne Grand Est Ce parc de 5 ha comprend un vaste jardin à la française, un jardin potager et un jardin d’agrément occupant une ancienne melonnière. Il semble que ce soit sous Jean Galland (1642 – 1672) que les jardins et allées qui constituent le cadre de verdure de Réveillon furent créés. En 1663, Jean Galland fait planter l’allée de Retourneloup, perspective située dans la continuité du jardin à la française. L’allée était composée de quatre rangées d’ormes formant une allée centrale et deux contre-allées. Le jardin à la française, d’après un acte de juin 1663 a, semble-t-il, également été créé à la même époque.

Le Château et le jardin sont classés parmi les monuments historiques. Parking

Visite des jardins du château de Réveillon, célébrés par Marcel Proust.

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