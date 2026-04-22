Rendez-vous aux Jardins Parc du Château d’Étoges Château d’Étoges Étoges
Rendez-vous aux Jardins Parc du Château d’Étoges Château d’Étoges Étoges vendredi 5 juin 2026.
Étoges
Rendez-vous aux Jardins Parc du Château d’Étoges
Château d’Étoges 4 Rue de Richebourg Étoges Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Tout public
À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, flânez au cœur du parc du Château d’Etoges, datant du 17ème siècle.
Sur ce domaine de 20 hectares, venez découvrir arbres remarquables, potager, verger, mais aussi un grand jardin en terrasses et un parc à l’anglaise avec bassins et jets d’eau naturels. .
Château d’Étoges 4 Rue de Richebourg Étoges 51270 Marne Grand Est contact@etoges.com
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English : Rendez-vous aux Jardins Parc du Château d’Étoges
L’événement Rendez-vous aux Jardins Parc du Château d’Étoges Étoges a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT de la Marne
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