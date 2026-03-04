Visite libre du parc du Château, Parc du château d’Etoges, Étoges

Visite libre du parc du Château 5 – 7 juin Parc du château d’Etoges Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Étoges est sans conteste une histoire de cœur. Au cœur d’une région, d’un village, mais surtout au cœur d’un parc de 19 hectares où la main de l’homme choisit ou non d’intervenir.

De ses jardins d’inspirations française et anglaise, de sa colline, jaillissent de multiples sources qui ont fait la singularité du domaine et l’étonnement du Roi Soleil.

Ici l’eau est centrale, alimentant, naturellement et sans captage, les douves, les bassins et les fontaines, changeant les lumières, arrêtant le temps dans ses scintillements, meublant les silences.

Témoin de ce spectacle qui commença au XVIIème siècle, un taxodier plusieurs fois centenaire s’assure farouchement que la quiétude de cet ensemble soit à jamais respectée.

Parc du château d’Etoges 4, Rue Richebourg, 51270 Etoges, Marne, Grand Est Étoges 51270 Marne Grand Est 03 26 59 30 08 http://www.etoges.com Ce château du XVIIe s. est entouré de douves en eau et d’un parc de 20 hectares. La façade sur jardin s’ouvre sur les deux terrasses d’une composition classique qui a gardé ses topiaires et ses bassins éclaboussés de jets. Le parc pittoresque recèle, quant à lui, plusieurs essences rares.

©JLPerreard