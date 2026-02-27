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Rendez-vous aux jardins GRENY Péron

Rendez-vous aux jardins GRENY Péron samedi 6 juin 2026.

Lieu : GRENY

Adresse : Chemin du Verger Tiocan

Ville : 01630 Péron

Département : Ain

Début : 2026-06-06T09:00:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Péron

Rendez-vous aux jardins

GRENY Chemin du Verger Tiocan Péron Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Manifestation nationale Rendez-vous aux jardins . Thème 2026 Les cinq sens au jardin la vue .
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GRENY Chemin du Verger Tiocan Péron 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   verger@verger-tiocan.mon-paysdegex.fr

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English : Garden Rendezvous

Rendez-vous aux jardins national event. Theme 2026 The five senses in the garden: sight .

L’événement Rendez-vous aux jardins Péron a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme du Pays de Gex