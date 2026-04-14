Visite découverte du verger de sauvegarde des variétés anciennes, Le verger Tiocan, Péron

Visite découverte du verger de sauvegarde des variétés anciennes Samedi 6 juin, 09h00 Le verger Tiocan Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Parcours libre ou accompagné au travers du Verger de sauvegarde. et le long du parcours pédagogique.

Le verger Tiocan Chemin du verger Tiocan, 01630 Greny-Péron, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Péron 01630 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 59 14 77 https://www.verger-tiocan.mon-paysdegex.fr/ Verger conservatoire de 2,3 ha où 150 variétés de pommiers, poiriers et pruniers, représentant un riche patrimoine fruitier local, sont conduites en mode naturel.

Parcours libre ou accompagné au travers du Verger de sauvegarde. et le long du parcours pédagogique.

©Verger Tiocan