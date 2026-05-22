Rendez-vous aux jardins que vois-je en ville ? Office de Tourisme Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Rendez-vous aux jardins que vois-je en ville ?

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

A l’occasion des rendez-vous aux jardins, découvrez les aménagements paysagers, végétation spontanée, symbolique. Comment lier jardins, végétaux et espaces urbains. .

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

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English : Rendez-vous aux jardins que vois-je en ville ?

L’événement Rendez-vous aux jardins que vois-je en ville ? Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-22 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I