Thermes-Magnoac

Rendez-vous aux jardins

au Jardin d’Hillen THERMES-MAGNOAC Thermes-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous aux Jardins placés sous le thème Les cinq sens au jardin: la vue .

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Samedi 6 de 13h à 18h Dimanche 7 de 10h à 19h.

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Cette nouvelle édition du Rendez-vous Jardin s’inscrit dans une volonté de renouveau, tout en préservant l’esprit singulier du lieu.

Le jardin se dévoile comme un espace vivant, pensé pour la flânerie, la découverte et le plaisir des sens. Au fil des allées, les visiteurs sont invités à ralentir, à observer, à ressentir entre harmonie des paysages, richesse des plantations et attention portée à chaque détail.

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Le jardin se laisse également traverser par des instants plus spontanés, ainsi que par quelques présences discrètes artistes, savoir-faire, ou inspirations du moment — qui viendront enrichir subtilement l’expérience sans en figer le déroulé.

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Cette année, l’expérience prend une forme plus intime et plus libre, laissant une large place à la rencontre et aux découvertes inattendues, au rythme du jardin lui-même.

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Sans en dire trop, le parcours pourra réserver quelques moments privilégiés, portés par la saison, les rencontres et les inspirations du moment.

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Un rendez-vous à vivre comme une promenade sensible, entre nature, curiosité et émotion.

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À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, la visite du jardin se fait sans réservation préalable.

Les conditions d’accès et de participation restent celles prévues dans le cadre de l’événement.

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au Jardin d’Hillen THERMES-MAGNOAC Thermes-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 83 48 jardin.hillen@yahoo.com

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English :

Rendez-vous aux Jardins under the theme The five senses in the garden: sight .

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Saturday 6 from 1pm to 6pm Sunday 7 from 10am to 7pm.

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This new edition of the Rendez-vous Jardin is in line with a desire for renewal, while preserving the singular spirit of the site.

The garden is revealed as a living space, designed for strolling, discovery and the pleasure of the senses. Along the paths, visitors are invited to slow down, observe and feel between the harmony of the landscapes, the richness of the plantings and the attention paid to every detail.

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The garden is also open to more spontaneous moments, as well as the presence of a few discreet people artists, craftspeople or inspirations of the moment who subtly enrich the experience without freezing it.

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This year, the experience takes on a more intimate, freer form, leaving plenty of room for encounters and unexpected discoveries, to the rhythm of the garden itself.

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Without giving too much away, the itinerary will reserve a few special moments, inspired by the season, encounters and inspirations of the moment.

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A rendez-vous to be experienced as a sensitive stroll through nature, curiosity and emotion.

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During the Rendez-vous aux Jardins, you don’t need to book in advance to visit the garden.

Conditions of access and participation remain those laid down for the event.

L’événement Rendez-vous aux jardins Thermes-Magnoac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65