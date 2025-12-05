Rendez-vous aux Jardins Grange de Beauvais Venouse

Rendez-vous aux Jardins

Grange de Beauvais Chemin de la ferme de Beauvais Venouse Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le rendez-vous des loisirs créatifs et de la nature. .

Grange de Beauvais Chemin de la ferme de Beauvais Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 85 37 15

English : Rendez-vous aux Jardins

L’événement Rendez-vous aux Jardins Venouse a été mis à jour le 2025-12-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)