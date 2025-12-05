Rendez-vous aux Jardins Grange de Beauvais Venouse
Rendez-vous aux Jardins Grange de Beauvais Venouse samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous aux Jardins
Grange de Beauvais Chemin de la ferme de Beauvais Venouse Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le rendez-vous des loisirs créatifs et de la nature. .
Grange de Beauvais Chemin de la ferme de Beauvais Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 85 37 15
English : Rendez-vous aux Jardins
L’événement Rendez-vous aux Jardins Venouse a été mis à jour le 2025-12-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)