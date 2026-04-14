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Visite de la grange de Beauvais, Grange de Beauvais, Venouse

Visite de la grange de Beauvais, Grange de Beauvais, Venouse

Visite de la grange de Beauvais, Grange de Beauvais, Venouse samedi 6 juin 2026.

Lieu : Grange de Beauvais

Adresse : Chemin de la ferme de Beauvais, 89230 Venouse

Ville : 89230 Venouse

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite de la grange de Beauvais 6 et 7 juin Grange de Beauvais Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

« Diversifié et à échelle humaine »
Découvrez le conservatoire des cépages de l’Yonne, ainsi que son jardin médiéval, son potager en agroécologie et son verger.
Vous pourrez également profiter d’un marché artisanal et d’un vide-greniers des adhérents le dimanche.
Des visites commentées sont organisées les samedi 6 et dimanche 7 juin à 11h, 14h30 et 16h.

Grange de Beauvais Chemin de la ferme de Beauvais, 89230 Venouse Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 03 02 33 46 http://grangedebeauvais.com Un parking gratuit est disponible.
« Diversifié et à échelle humaine »

© Grange de Beauvais

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