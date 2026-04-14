Visite de la grange de Beauvais, Grange de Beauvais, Venouse

Visite de la grange de Beauvais 6 et 7 juin Grange de Beauvais Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

« Diversifié et à échelle humaine »

Découvrez le conservatoire des cépages de l’Yonne, ainsi que son jardin médiéval, son potager en agroécologie et son verger.

Vous pourrez également profiter d’un marché artisanal et d’un vide-greniers des adhérents le dimanche.

Des visites commentées sont organisées les samedi 6 et dimanche 7 juin à 11h, 14h30 et 16h.

Grange de Beauvais Chemin de la ferme de Beauvais, 89230 Venouse Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 03 02 33 46 http://grangedebeauvais.com Un parking gratuit est disponible.

« Diversifié et à échelle humaine »

© Grange de Beauvais