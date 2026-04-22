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Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé Jardin du Temps Passé Vouzy

Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé Jardin du Temps Passé Vouzy vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardin du Temps Passé

Adresse : 7 Rue de Châlons

Ville : 51130 Vouzy

Département : Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Vouzy

Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé

Jardin du Temps Passé 7 Rue de Châlons Vouzy Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Tout public
Jardin original où se mêlent harmonieusement suspensions, rosiers, vivaces, arbres, antiquités et espace japonisant.
Petit musée
Visite libre ou accompagnée   .

Jardin du Temps Passé 7 Rue de Châlons Vouzy 51130 Marne Grand Est +33 3 26 67 79 41 

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English : Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé

L’événement Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé Vouzy a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne

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