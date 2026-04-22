Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé Jardin du Temps Passé Vouzy

Vouzy

Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé

Jardin du Temps Passé 7 Rue de Châlons Vouzy Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Tout public

Jardin original où se mêlent harmonieusement suspensions, rosiers, vivaces, arbres, antiquités et espace japonisant.

Petit musée

Visite libre ou accompagnée .

Jardin du Temps Passé 7 Rue de Châlons Vouzy 51130 Marne Grand Est +33 3 26 67 79 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé

L’événement Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé Vouzy a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne