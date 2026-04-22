Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé Jardin du Temps Passé Vouzy
Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé Jardin du Temps Passé Vouzy vendredi 5 juin 2026.
Vouzy
Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé
Jardin du Temps Passé 7 Rue de Châlons Vouzy Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Tout public
Jardin original où se mêlent harmonieusement suspensions, rosiers, vivaces, arbres, antiquités et espace japonisant.
Petit musée
Visite libre ou accompagnée .
Jardin du Temps Passé 7 Rue de Châlons Vouzy 51130 Marne Grand Est +33 3 26 67 79 41
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L’événement Rendez-vous aux Jardins Visite du Jardin du Temps Passé Vouzy a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne