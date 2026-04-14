Rendez-vous dans le jardin d’une passionnée, Jardin du temps passé, Vouzy

Rendez-vous dans le jardin d’une passionnée 5 – 7 juin Jardin du temps passé Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Découverte libre ou accompagnée.

Jardin du temps passé 51130 Vouzy 7 rue de Châlons Vouzy 51130 Marne Grand Est Il s’agit d’un jardin original où se mêlent harmonieusement suspensions, rosiers, vivaces, arbres, antiquités et espace japonisant.

Découverte libre ou accompagnée.

Georgette Moussy