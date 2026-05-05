Rendez-Vous aux Jardins Vue rétrospective 30ème anniversaire Les Jardins du Gué Lieu-dit Gué de Flais Lhoumois

Lhoumois

Rendez-Vous aux Jardins Vue rétrospective 30ème anniversaire Les Jardins du Gué

Lieu-dit Gué de Flais Les Jardins du Gué Lhoumois Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Cela fait maintenant 30 ans que nous avons commencé à aménager cet espace dans lequel nous nous sommes installés en 1996 et qui allait devenir les Jardins du Gué. Revivez avec nous cette belle aventure au travers d’une exposition photos qui en retrace les principales étapes. Vous y retrouverez, bien sûr, la succession des différents aménagements du parc au fil du temps.

Au fil de votre promenade dans le parc, vous découvrirez le chemin parcouru depuis ce qui n’était qu’une prairie plantée de peupliers à l’origine pour devenir un parc labellisé Jardin Remarquable. Au delà de l’aménagement paysager proprement dit, de nouveaux centres d’intérêt ont été ajoutés au fil du temps, pour aboutir aux 3 piliers de notre offre 2026

le parc aux sept jardins,

le musée du jardinage,

le temple du lierre. .

Lieu-dit Gué de Flais Les Jardins du Gué Lhoumois 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 88 52

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English : Rendez-Vous aux Jardins Vue rétrospective 30ème anniversaire Les Jardins du Gué

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Vue rétrospective 30ème anniversaire Les Jardins du Gué Lhoumois a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine