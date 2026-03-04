Vue rétrospective : 30ème anniversaire, Les jardins du Gué, Lhoumois

Vue rétrospective : 30ème anniversaire 5 – 7 juin Les jardins du Gué Deux-Sèvres

8 € par personne pour le parc, le musée, le temple du lierre d’ornement et l’exposition photos. Demi-tarif pour les enfants de 7 à 14 ans. Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Cela fait maintenant 30 ans que nous avons commencé à aménager cet espace dans lequel nous nous sommes installés en 1996 et qui allait devenir les Jardins du Gué. Revivez avec nous cette belle aventure au travers d’une exposition photos qui en retrace les principales étapes. Vous y retrouverez, bien sûr, la succession des différents aménagements du parc au fil du temps. Mais vous pourrez aussi revivre les multiples adaptations que nous avons dû engager pour prendre en compte un environnement qui change rapidement.

Au fil de votre promenade dans le parc, vous découvrirez le chemin parcouru depuis ce qui n’était qu’une prairie plantée de peupliers à l’origine pour devenir un parc labellisé Jardin Remarquable. Au delà de l’aménagement paysager proprement dit, de nouveaux centres d’intérêt ont été ajoutés au fil du temps, pour aboutir aux 3 piliers de notre offre 2026 :

le parc aux sept jardins

le musée du jardinage

le temple du lierre

Notez que cette exposition rétrospective est spécifiquement présentée pour les Rendez-vous aux Jardins 2026.

Les jardins du Gué Lieu-dit Le Gué de Flais, 79390 Lhoumois, France Lhoumois 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549698852 https://www.jardinsdugue.eu C’est sur une propriété blottie au cœur de la vallée du Thouet et abandonnée par la famille Panzani, que Marie-Luce et Bernard Merlet posent leurs valises en 1996. Entre coteau et rivière, le site possède un extraordinaire potentiel, et devient le terrain de jeux de ce couple passionné de jardin. Toujours guidés par le chiffre sept, ils créent, au fil du temps, sept atmosphères différentes. Le Jardin des Voyageurs offre une belle collection d’arbres et une pièce d’eau vient d’y être installée. Les roses diffusent leurs senteurs dans le Jardin de l’Amour d’où un escalier permet d’accéder au Jardin des Succulentes. Le Jardin des Arts est plus proche de la bâtisse, tout comme le Jardin Gourmand qui produit moult légumes et une impressionnante collection de cucurbitacées. Enfin, le Jardin des Braves laisse la place au Jardin du Temps. Les jardiniers anticipent chaque geste et chaque plantation pour offrir une belle palette végétale en toutes saisons. Plus de 2 000 variétés de plantes dans près de 50 massifs se découvrent dans ce lieu propice au calme et à la sérénité. Parking.

