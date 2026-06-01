Rendez-vous aux pataugeoires 2026, Pataugeoire de La Halvêque, Nantes
Rendez-vous aux pataugeoires 2026, Pataugeoire de La Halvêque, Nantes jeudi 30 juillet 2026.
Rendez-vous aux pataugeoires 2026 30 juillet – 1 août Pataugeoire de La Halvêque Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T16:15:00+02:00 – 2026-07-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-01T16:15:00+02:00 – 2026-08-01T19:30:00+02:00
Profiter d’activités artistiques, culturelles et sportives, d’un concert et d’un spectacle entre deux baignades ?
C’est exactement ce que propose l’association PaQ’la Lune avec le festival Rendez-vous aux pataugeoires, qui aura lieu du 22 juillet au 8 août ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette 8e édition !
Tout au long de l’été, des balades culturelles seront également proposées, pour aller à la (re)découverte d’évènements culturels nantais.
Programme complet et informations à retrouver sur notre site.
Pataugeoire de La Halvêque Rue André Malraux, 44300 Nantes Nantes 44305 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://paqlalune.fr/l-association-paqlalune/rendez-vous-aux-pataugeoires/ »}] [{« link »: « https://paqlalune.fr/l-association-paqlalune/rendez-vous-aux-pataugeoires/ »}]
Cet été, le festival Rendez-vous aux pataugeoires aura lieu à la Halvêque du 30 juillet au 1er août ! Festival Famille
PaQ’la Lune
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