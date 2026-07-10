Rendez-vous avec les pros de la montagne Esplanade des Œufs Cauterets
dimanche 16 août 2026 · Esplanade des Œufs · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
Rendez-vous avec les pros de la montagne
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Présentation des professionnels de la montagne locaux et des différentes activités sportives et de montagne proposées à Cauterets.
Terrasse de la salle réception (bâtiment du cinéma)
(salle de réception si mauvais temps) .
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50
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English :
An introduction to local mountain professionals and the various sports and mountain activities offered in Cauterets.
L’événement Rendez-vous avec les pros de la montagne Cauterets a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de Cauterets|CDT65
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