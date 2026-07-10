Informations pratiques

Cauterets

Rendez-vous avec les pros de la montagne

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Présentation des professionnels de la montagne locaux et des différentes activités sportives et de montagne proposées à Cauterets.

Terrasse de la salle réception (bâtiment du cinéma)

(salle de réception si mauvais temps) .

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50

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English :

An introduction to local mountain professionals and the various sports and mountain activities offered in Cauterets.

L’événement Rendez-vous avec les pros de la montagne Cauterets a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de Cauterets|CDT65