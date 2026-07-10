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AGENDA · Cauterets

Rendez-vous avec les pros de la montagne Esplanade des Œufs Cauterets

dimanche 16 août 2026 · Esplanade des Œufs · Cauterets

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Esplanade des Œufs
Adresse
CAUTERETS
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Rendez-vous avec les pros de la montagne

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Présentation des professionnels de la montagne locaux et des différentes activités sportives et de montagne proposées à Cauterets.
Terrasse de la salle réception (bâtiment du cinéma)
(salle de réception si mauvais temps)   .

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An introduction to local mountain professionals and the various sports and mountain activities offered in Cauterets.

L’événement Rendez-vous avec les pros de la montagne Cauterets a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de Cauterets|CDT65

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