Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Musiques de Loire Saint-Gervais-la-Forêt
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Musiques de Loire Saint-Gervais-la-Forêt vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Gervais-la-Forêt
Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Musiques de Loire
Saint-Gervais-la-Forêt Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-28
Laissez-vous entraîner par les chants de la Loire et ses mariniers. Embarquez pour une escapade festive et vivez la Loire autrement !
Laissez-vous entraîner par les chants de la Loire et ses mariniers. Embarquez pour une escapade festive et vivez la Loire autrement ! .
Saint-Gervais-la-Forêt 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
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English :
Let yourself be carried away by the songs of the Loire and its bargemen. Embark on a festive escapade and experience the Loire in a different way!
L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Musiques de Loire Saint-Gervais-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41
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