Saint-Gervais-la-Forêt

Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Musiques de Loire

Saint-Gervais-la-Forêt Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-28

Laissez-vous entraîner par les chants de la Loire et ses mariniers. Embarquez pour une escapade festive et vivez la Loire autrement !

Laissez-vous entraîner par les chants de la Loire et ses mariniers. Embarquez pour une escapade festive et vivez la Loire autrement ! .

Saint-Gervais-la-Forêt 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be carried away by the songs of the Loire and its bargemen. Embark on a festive escapade and experience the Loire in a different way!

L’événement Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Musiques de Loire Saint-Gervais-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT41