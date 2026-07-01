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Rendez-vous dans les parcs, Square Indochine, Avignon

mardi 7 juillet 2026 · Square Indochine · Avignon

Rendez-vous dans les parcs, Square Indochine, Avignon

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
Square Indochine
Adresse
31 avenue Monclar
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Rendez-vous dans les parcs Mardi 7 juillet, 09h30 Square Indochine Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T09:30:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T09:30:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00

En partenariat avec le Totem

Retrouvez votre bibliothèque nomade dans le parc. Au programme : des lectures, des jeux, des ateliers et autres surprises !

Square Indochine 31 avenue Monclar Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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