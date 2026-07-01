AGENDA · Avignon
Rendez-vous dans les parcs, Square Indochine, Avignon
mardi 7 juillet 2026 · Square Indochine · Avignon
Informations pratiques
Rendez-vous dans les parcs Mardi 7 juillet, 09h30 Square Indochine Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T09:30:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T09:30:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00
En partenariat avec le Totem
Retrouvez votre bibliothèque nomade dans le parc. Au programme : des lectures, des jeux, des ateliers et autres surprises !
Square Indochine 31 avenue Monclar Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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