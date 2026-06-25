Rendez-vous dans les vignes Puyloubier
Rendez-vous dans les vignes Puyloubier samedi 4 juillet 2026.
Puyloubier
Rendez-vous dans les vignes
Samedi 4 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Lundi 6 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Samedi 11 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Lundi 13 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Samedi 18 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Lundi 20 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Samedi 25 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Lundi 27 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Domaine Richeaume Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-06 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-25 2026-07-27
Tous les lundis et samedis, retrouvez La Camionnette Pompette au Domaine Richeaume, à 5 min de Rousset.
Tous les lundis et samedis, retrouvez La Camionnette Pompette pour un rendez-vous dans les vignes au Domaine Richeaume.
Plus de 60 références de vins de toute la France et des petites assiettes maison à partager, au milieu des vignes au pied de la Sainte-Victoire.
Un moment de détente dans un cadre intimiste, au milieu des vignes, au coucher du soleil, au pied de la Sainte-Victoire. .
Domaine Richeaume Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 52 65 85 27
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English :
Every Monday and Saturday, visit La Camionnette Pompette at Domaine Richeaume, just 5 minutes from Rousset.
L’événement Rendez-vous dans les vignes Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-25 par Provence Tourisme
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