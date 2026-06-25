Puyloubier

Rendez-vous dans les vignes

Samedi 4 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Lundi 6 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Samedi 11 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Lundi 13 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Samedi 18 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Lundi 20 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Samedi 25 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Lundi 27 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Domaine Richeaume Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-06 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-25 2026-07-27

Tous les lundis et samedis, retrouvez La Camionnette Pompette au Domaine Richeaume, à 5 min de Rousset.

Tous les lundis et samedis, retrouvez La Camionnette Pompette pour un rendez-vous dans les vignes au Domaine Richeaume.



Plus de 60 références de vins de toute la France et des petites assiettes maison à partager, au milieu des vignes au pied de la Sainte-Victoire.



Un moment de détente dans un cadre intimiste, au milieu des vignes, au coucher du soleil, au pied de la Sainte-Victoire. .

Domaine Richeaume Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 52 65 85 27

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English :

Every Monday and Saturday, visit La Camionnette Pompette at Domaine Richeaume, just 5 minutes from Rousset.

L’événement Rendez-vous dans les vignes Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-25 par Provence Tourisme