Sunset music au Château Gassier Chemin de la Colle Puyloubier

Puyloubier

Sunset music au Château Gassier

Du 02/07 au 27/08/2026 le jeudi de 18h à 23h30. Chemin de la Colle Château Gassier Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-08-27 23:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Vibrez dans ce cadre exceptionnel, face à la montagne Sainte-Victoire. Des derniers rayons de soleil jusqu’à la nuit étoilée, profitez d’une ambiance festive et conviviale mêlant DJ set, vins du Domaine, transats et foodtrucks pour régaler vos papilles.

Pour cette nouvelle soirée de folie, préparez-vous à danser au rythme d’un artiste inédit pour vous accompagner jusqu’au bout de la nuit !



Programmation de l’été



● Le 2 juillet concert de Mia Gallaguer

● Le 9 juillet Adélie

● Le 23 juillet Marwan Filali

● Le 30 juillet DJ Phraze

● Le 20 aout Carlala

● Le 27 aout Orisha. .

Chemin de la Colle Château Gassier Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 66 38 74 boutique@chateau-gassier.fr

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English :

Experience the thrill of this exceptional setting, facing Mont Sainte-Victoire. From the last rays of sunshine to the starry night, enjoy a festive and convivial atmosphere combining DJ sets, Domaine wines, deckchairs and foodtrucks to delight your taste buds.

L’événement Sunset music au Château Gassier Puyloubier a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence