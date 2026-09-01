Rendez-vous dansé | mille formes x Playtime Comédie de Clermont Scène nationale Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Rendez-vous dansé | mille formes x Playtime

Comédie de Clermont Scène nationale 69 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Loulou Joséphine cie Sylvie Amblard et Manu Deligne



Dans le cadre de la 5e édition de Playtime à la Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale

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Comédie de Clermont Scène nationale 69 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

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English :

Loulou Jos%E9phine Co. Sylvie Amblard and Manu Deligne

As part of the 5th edition of Playtime at the Com%E9die de Clermont-Ferrand, a national theater company

L’événement Rendez-vous dansé | mille formes x Playtime Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans