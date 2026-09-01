Rendez-vous dansé | mille formes x Playtime Comédie de Clermont Scène nationale Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Comédie de Clermont Scène nationale · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Rendez-vous dansé | mille formes x Playtime
Comédie de Clermont Scène nationale 69 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Loulou Joséphine cie Sylvie Amblard et Manu Deligne
Dans le cadre de la 5e édition de Playtime à la Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale
.
Comédie de Clermont Scène nationale 69 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr
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English :
Loulou Jos%E9phine Co. Sylvie Amblard and Manu Deligne
As part of the 5th edition of Playtime at the Com%E9die de Clermont-Ferrand, a national theater company
L’événement Rendez-vous dansé | mille formes x Playtime Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans
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