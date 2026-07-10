Rendez-vous de La Baule avec Alexandra Puppinck Bortoli Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Rendez-vous de La Baule avec Alexandra Puppinck Bortoli

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 18:00:00

fin : 2026-10-28 19:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Rendez-vous de La Baule avec Alexandra Puppinck Bortoli

Le monde appartient aux gentils

Éditions du Cerf

Alexandra Puppinck Bortoli est diplômée en philosophie de l’Institut Catholique de Paris. Conférencière, thérapeute et coach en entreprise, elle est notamment l’auteur de deux ouvrages remarqués aux éditions du Cerf : L’Acédie, de la mélancolie à la joie (2021) et Invitation à la spiritualité (2024). Elle publie en 2026 Le monde appartient aux gentils (Cerf)



Trop souvent méprisée, la gentillesse est perçue comme une faiblesse, voire une naïveté. Et si c’était l’inverse ? Et si elle constituait une véritable force, une force capable de renouveler nos sociétés de l’intérieur ?



Un sourire offert, une plaisanterie partagée, un coup de main inattendu, un simple appel… Nous sous-estimons la puissance de ces gestes infimes du quotidien. Ils peuvent pourtant rallumer un regard éteint, redonner confiance et parfois même transformer une vie.



Face à la dureté et à l’indifférence, les gentils, ces héros libres et courageux, nous rappellent à notre humanité. Ils défendent avec force notre dignité et veillent avec bienveillance à la pérennité du monde.



Dans son ouvrage plein de douceur, Alexandra Puppinck Bortoli redonne à la gentillesse ses lettres de noblesse, explore ses multiples facettes et en dévoile toute la profondeur. Pour soi, pour les autres, pour nos vies communes.



Après avoir lu le livre d’Alexandra Puppinck Bortoli, nous ne craindrons plus d’être gentils.

Entrée libre et gratuite.

Pour la bonne organisation de ce rendez-vous, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site www.lesrendezvousdelabaule.com

À l’issue de la rencontre, Liane Foly signera ses livres, avec la complicité de la Maison de la presse du Casino .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

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L’événement Rendez-vous de La Baule avec Alexandra Puppinck Bortoli La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44