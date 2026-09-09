Rendez-vous de la MAZ (Maison de la photographie) avec Ojoz, Musée-bibliothèque Franconie, Cayenne
samedi 19 septembre 2026 · Musée-bibliothèque Franconie · Cayenne
Informations pratiques
Rendez-vous de la MAZ (Maison de la photographie) avec Ojoz Samedi 19 septembre, 17h30 Musée-bibliothèque Franconie Guyane
Limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T22:30:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00
Rendez-vous de la MAZ avec Ojoz
À l’occasion de son exposition Amor Fati, la MAZ invite l’artiste Ojoz à partager son parcours, sa pratique photographique et son regard sur le Sénégal.
Autodidacte, Ojoz développe une photographie nourrie par les rencontres, les déplacements et les hasards. À travers cette exposition, il revient sur plusieurs années de voyages au Sénégal et présente des images réalisées au fil de projets professionnels, de rencontres et de situations imprévues.
Ce rendez-vous sera l’occasion d’échanger avec l’artiste autour de son travail, de son rapport à la photographie et de la manière dont le hasard et les rencontres participent à la construction de son regard.
Musée-bibliothèque Franconie 1 Av du General Charles de Gaulle, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 0594295913 http://musee.ctguyane.fr En 1853, Alexandre Franconie hérite de sa mère Elisabeth Duclos. Cette demeure était le logis principal où vivait la famille. Les appartements se trouvaient à l’étage et au rez-de-chaussée était établi un commerce.
Le musée est inauguré en octobre 1901 sous le nom de musée local. En 1911, la bibliothèque publique Alexandre Franconie et le musée local sont réunis dans ce même établissement.
Venez découvrir l’artiste Ojoz
©Ojoz
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