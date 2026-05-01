Sainte-Adresse

Rendez-vous de Saint-Vincent

Promenade des Régates Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-30 2026-09-27 2026-10-11

Expositions de peinture et sculpture sur la plage, à la limite entre Le Havre et Sainte-Adresse. Tableaux très variés à vendre et peintres sympathiques a rencontrer le temps d’une promenade ! .

Promenade des Régates Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie

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English : Rendez-vous de Saint-Vincent

L’événement Rendez-vous de Saint-Vincent Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie