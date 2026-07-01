Visite guidée : les épis et galets, un rempart contre les risques littoraux, Promenade des Régates, Sainte-Adresse

Informations pratiques

Visite guidée : les épis et galets, un rempart contre les risques littoraux Samedi 19 septembre, 10h00 Promenade des Régates Seine-Maritime

Durée 2h, 25 pers. max, RDV devant l’œuvre Epi de Stéphane Vigny.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au-delà de la carte postale, les épis et les galets jouent un rôle de protection déterminant pour le maintien de l’habitat et la sécurité des riverains. Découvrez l’importance de ces aménagements et l’enjeu de leur entretien face aux évolutions climatiques.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Promenade des Régates 120 boulevard Albert Ier, 76552 Sainte-Adresse Sainte-Adresse 76600 Saint-Vincent Seine-Maritime Normandie

Au-delà de la carte postale, les épis et les galets jouent un rôle de protection déterminant pour le maintien de l’habitat et la sécurité des riverains. Découvrez l’importance de ces aménagements et …

© PAH – Le Havre Seine Métropole