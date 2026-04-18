Visite guidée Le Nice-Havrais Sainte-Adresse
Visite guidée Le Nice-Havrais Sainte-Adresse vendredi 24 juillet 2026.
Sainte-Adresse
Visite guidée Le Nice-Havrais
Place Frédéric Sauvage Sainte-Adresse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-09-04
Laissez-vous séduire par le charme pittoresque du Nice-Havrais créé, à partir de 1905, par l’homme d’affaires parisien Georges Dufayel en vue de rivaliser avec Cabourg et Deauville. Entre les escaliers de ce quartier bâti à flanc de falaise, se déploie un inestimable patrimoine balnéaire ponctué de jardins et de somptueuses vues sur le paysage maritime.
Proposé par Pays d’art et d’histoire
Durée 2h
Réservation obligatoire
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .
Place Frédéric Sauvage Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Visite guidée Le Nice-Havrais
L’événement Visite guidée Le Nice-Havrais Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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