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Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Loire-Atlantique, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44), Nantes

vendredi 11 septembre 2026 · Chambre d'agriculture Pays de la Loire, Nantes (44) · Nantes

Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Loire-Atlantique, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44), Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 12 mars 2027
Lieu
Chambre d'agriculture Pays de la Loire, Nantes (44)
Adresse
nantes
Ville
44323 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit pour les porteurs de projets, sur inscription

Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Loire-Atlantique 11 septembre 2026 – 12 mars 2027, certains vendredis Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44) Loire-Atlantique

Gratuit pour les porteurs de projets, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T16:00:00+02:00
Fin : 2027-03-12T14:00:00+01:00 – 2027-03-12T16:00:00+01:00

Ces ateliers sont complémentaires Point accueil Installation, auquel nous vous conseillons de prendre rendez-vous en amont pour faire le point sur la globalité de votre projet.
Durée : 2 h.

Programme

  • Les essentiels à prendre en compte pour mener à bien un projet en AB suivant votre production
  • Focus sur les filières et le marché de la bio
  • Le cahier des charges Agriculture biologique : quelles obligations ?
  • Les démarches pour engager la conversion de l’exploitation

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Destinés aux porteurs de projet souhaitant s’installer en Agriculture biologique, ces ateliers collectifs sont animés par un conseiller spécialisé.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire

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