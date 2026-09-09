Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Loire-Atlantique, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44), Nantes

Informations pratiques

Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Loire-Atlantique 11 septembre 2026 – 12 mars 2027, certains vendredis Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44) Loire-Atlantique

Gratuit pour les porteurs de projets, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T16:00:00+02:00

Fin : 2027-03-12T14:00:00+01:00 – 2027-03-12T16:00:00+01:00

Ces ateliers sont complémentaires Point accueil Installation, auquel nous vous conseillons de prendre rendez-vous en amont pour faire le point sur la globalité de votre projet.

Durée : 2 h.

Programme

Les essentiels à prendre en compte pour mener à bien un projet en AB suivant votre production

Focus sur les filières et le marché de la bio

Le cahier des charges Agriculture biologique : quelles obligations ?

Les démarches pour engager la conversion de l’exploitation

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Destinés aux porteurs de projet souhaitant s’installer en Agriculture biologique, ces ateliers collectifs sont animés par un conseiller spécialisé.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire