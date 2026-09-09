Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Loire-Atlantique, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44), Nantes
vendredi 11 septembre 2026 · Chambre d'agriculture Pays de la Loire, Nantes (44) · Nantes
Informations pratiques
Rendez-vous découverte s’installer en Agriculture biologique en Loire-Atlantique 11 septembre 2026 – 12 mars 2027, certains vendredis Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Nantes (44) Loire-Atlantique
Gratuit pour les porteurs de projets, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T16:00:00+02:00
Fin : 2027-03-12T14:00:00+01:00 – 2027-03-12T16:00:00+01:00
Ces ateliers sont complémentaires Point accueil Installation, auquel nous vous conseillons de prendre rendez-vous en amont pour faire le point sur la globalité de votre projet.
Durée : 2 h.
Programme
- Les essentiels à prendre en compte pour mener à bien un projet en AB suivant votre production
- Focus sur les filières et le marché de la bio
- Le cahier des charges Agriculture biologique : quelles obligations ?
- Les démarches pour engager la conversion de l’exploitation
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Destinés aux porteurs de projet souhaitant s’installer en Agriculture biologique, ces ateliers collectifs sont animés par un conseiller spécialisé.
© Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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