Informations pratiques

Codalet

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE CAFÉ INTERGÉNÉRATIONNEL MÉMOIRES D’EXIL

Place de la République Codalet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 15:00:00

fin : 2026-11-21 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Partagez un moment chaleureux autour d’un café intergénérationnel consacré aux mémoires de l’exil. Photographies, objets du quotidien, récits de vie une belle occasion de créer du lien entre générations et de faire revivre nos souvenirs communs.

Ré…

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Place de la République Codalet 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

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English :

Share a warm moment over an intergenerational coffee break dedicated to memories of exile. Photographs, everyday objects, life stories: a wonderful opportunity to build bridges between generations and bring our shared memories to life.

Re…

L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE CAFÉ INTERGÉNÉRATIONNEL MÉMOIRES D’EXIL Codalet a été mis à jour le 2026-08-21 par OTI CONFLENT CANIGO