RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE- LA CHAMBRE DES CERTITUDES Arboussols
samedi 26 septembre 2026 · Arboussols
Informations pratiques
Arboussols
RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE- LA CHAMBRE DES CERTITUDES
Arboussols Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Sur les hauteurs de Marcevol, la Chambre des Certitudes de Wolfgang Laib invite à une expérience insolite. Cire d’abeille, lumière, silence cette œuvre contemplative, à la croisée de l’art et du sacré, se découvre dans son écrin de paysage catalan.
Réservation obligatoire 04 68 05 60 55.
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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
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English :
Perched on the heights of Marcevol, Wolfgang Laib’s *Chamber of Certainties* invites %E0 visitors to an unusual experience. Beeswax, light, silence: this contemplative work, at the crossroads of art and the sacred, unfolds against the backdrop of the Catalan landscape.
Reservations required: 04 68 05 60 55.
L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE- LA CHAMBRE DES CERTITUDES Arboussols a été mis à jour le 2026-08-25 par OTI CONFLENT CANIGO
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