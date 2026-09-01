Informations pratiques

Arboussols

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE- LA CHAMBRE DES CERTITUDES

Arboussols Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Sur les hauteurs de Marcevol, la Chambre des Certitudes de Wolfgang Laib invite à une expérience insolite. Cire d’abeille, lumière, silence cette œuvre contemplative, à la croisée de l’art et du sacré, se découvre dans son écrin de paysage catalan.

Réservation obligatoire 04 68 05 60 55.

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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

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English :

Perched on the heights of Marcevol, Wolfgang Laib’s *Chamber of Certainties* invites %E0 visitors to an unusual experience. Beeswax, light, silence: this contemplative work, at the crossroads of art and the sacred, unfolds against the backdrop of the Catalan landscape.

Reservations required: 04 68 05 60 55.

L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE- LA CHAMBRE DES CERTITUDES Arboussols a été mis à jour le 2026-08-25 par OTI CONFLENT CANIGO