Informations pratiques

Taurinya

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE LE SITE MINIER DU SALVER

29, camí del Canigó Taurinya Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

À Taurinya, le site minier du Salver conserve les traces de l’extraction et de la transformation du fer du Canigó. Cette visite guidée fait découvrir une architecture industrielle typique du Conflent, façonnée par des générations de mineurs. Chaussures de marche conseillées.

Réservation obligatoire 04 68 05 60 55.

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29, camí del Canigó Taurinya 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

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English :

%C0 In Taurinya, the Salver mining site preserves traces of the extraction and processing of iron from the Canig%F3. This guided tour showcases industrial architecture typical of the Conflent region, shaped by generations of miners. Hiking shoes are recommended.

Reservations required: 04 68 05 60 55.

L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE LE SITE MINIER DU SALVER Taurinya a été mis à jour le 2026-08-25 par OTI CONFLENT CANIGO