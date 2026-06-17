Rendez-vous du terroir Le jardin de Lune Choye
Rendez-vous du terroir Le jardin de Lune Choye vendredi 10 juillet 2026.
Choye
Rendez-vous du terroir Le jardin de Lune
Cote aux cerisiers Choye Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Un jardin qui sent bon les plantes aromatiques, au milieu des fleurs et plantes médicinales, c’est ce que l’on vous invite à découvrir lors de ce rendez-vous du terroir chez Océane. Son jardin baptisé Jardin de Lune est le début d’une belle aventure en lien avec la nature, et le respect des plantes à travers une culture naturelle pour ensuite transformer des produits sains. Tisanes, aromates, sels, confitures….tout est 100 % issu du jardin. En fin de visite, nous nous retrouverons tous autour du fameux buffet de dégustation de produits du terroir. Rdv 18h mairie du village. Inscription obligatoire ( 5 € adultes ; 3.50 € 16 ans ; Gratuit 6 ans). .
Cote aux cerisiers Choye 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr
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English : Rendez-vous du terroir Le jardin de Lune
L’événement Rendez-vous du terroir Le jardin de Lune Choye a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY
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