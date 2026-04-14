Rendez-vous En quête de sources #5 : les archives des établissements pénitentiaires de la Gironde, Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Rendez-vous En quête de sources #5 : les archives des établissements pénitentiaires de la Gironde Mardi 21 avril, 17h00 Archives départementales de la Gironde Gironde

Entrée libre, dans la limite des 100 places disponibles dans l’auditorium Jean-Cayrol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T17:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T17:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Tout au long de l’exposition des Archives départementales de la Gironde intitulée « Effacées. L’enfermement au féminin au château de Cadillac (1822-1951) », un riche programme de manifestations vous est proposé : des conférences, des représentations et lectures, des projections de films…

Le mardi 21 avril à 17h00, participez à la session #5 du rendez-vous En quête de sources, temps de partage proposé par les Archives départementales de la Gironde pour faciliter l’accès aux archives conservées en leur sein.

Le thème de cette cinquième session est en lien avec l’exposition en cours, avec un déroulé en trois temps :

Présentation de l’inventaire des archives des établissements pénitentiaires de la Gironde (an II- 1954) par Anaïs Berger , archiviste et adjointe à la responsable du secteur 1 à la sous-direction des Fonds des Archives départementales de la Gironde,

Témoignage de Cyril Olivier , adjoint à la responsable de la sous-direction des Publics, chargé des recherches et de la valorisation au sein des Archives départementales de la Gironde,

Conférence d’Elsa Génard, maitresse de conférences en histoire contemporaine, Université Sorbonne-Paris-Nord sur le thème : Les archives pénitentiaires : sources et enjeux pour l’historienne.

Auditorium Jean-Cayrol, gratuit, sans réservation, dans la limite des 100 places disponibles. (Durée 2h environ)

A NOTER : l’exposition est à découvrir jusqu’au 26 avril 2026, en semaine de 9h00 à 17h00, les week-ends de 14h à 18h00 – Fermeture les jours feriés. Visites commentées le mardi, mercredi à 15h00 et le samedi, dimanche à 14h15 et 16h15. Entrée libre et gratuite.

Plus d’infos sur https://archives.gironde.fr/

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA GIRONDE

72 cours Balguerie-Stuttenberg à Bordeaux

Bus liane 5 – Arrêt Gaussen

Tram ligne B – Arrêts Chartrons ou Cours du Médoc

Tram ligne C – Arrêts Paul Doumer ou Camille Godard

Une exposition réalisée en partenariat avec le Centre des monuments nationaux / château ducal de Cadillac et le Fonds régional d’art contemporain Nouvelle-Aquitaine MÉCA pour lequel elle s’inscrit dans un cycle d’expositions dédié à la jeunesse sur le territoire régional (2024-2026). Avec le soutien du ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine).

Archives départementales de la Gironde 72 cours Balguerie-Stuttenberg, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://archives.gironde.fr/n/effacees-br-small-l-enfermement-au-feminin-au-chateau-de-cadillac-small/n:957 »}, {« link »: « https://archives.gironde.fr/n/en-quete-de-sources/n:533 »}, {« link »: « https://archives.gironde.fr/ »}]

Un rendez-vous du cycle de conférences accompagnant l’exposition des Archives départementales de la Gironde : « Effacées. L’enfermement au féminin au château de Cadillac (1822-1951) » histoire prison

AD Gironde