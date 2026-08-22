Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Rendez-vous lecture Marque-Page

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 18:00:00

fin : 2026-10-13 19:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, récits, enquêtes ou témoignages.

Adultes / Pour participer, contacter les bibliothécaires.

RDV à 18h.

Durée 1h30. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English : Rendez-vous lecture Marque-Page

L’événement Rendez-vous lecture Marque-Page Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx