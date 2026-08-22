Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Les Temps Modernes · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Rendez-vous lecture Marque-Page
Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13 19:30:00
Date(s) :
2026-10-13
Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, récits, enquêtes ou témoignages.
Adultes / Pour participer, contacter les bibliothécaires.
RDV à 18h.
Durée 1h30. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
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English : Rendez-vous lecture Marque-Page
L’événement Rendez-vous lecture Marque-Page Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
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