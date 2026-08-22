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Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Les Temps Modernes · Tarnos

Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Les Temps Modernes
Adresse
1 rue du Fils
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif

Tarnos

Rendez-vous lecture Marque-Page

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13 19:30:00

Date(s) :
2026-10-13

Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages romans, récits, enquêtes ou témoignages.

Adultes / Pour participer, contacter les bibliothécaires.
RDV à 18h.
Durée 1h30.   .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43 

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English : Rendez-vous lecture Marque-Page

L’événement Rendez-vous lecture Marque-Page Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx

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