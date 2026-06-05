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Rendez-vous médiévaux Jeux et distractions Sillé-le-Guillaume

Rendez-vous médiévaux Jeux et distractions Sillé-le-Guillaume dimanche 2 août 2026.

Adresse : 10 Place des Minimes

Ville : 72140 Sillé-le-Guillaume

Département : Sarthe

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Sillé-le-Guillaume

Rendez-vous médiévaux Jeux et distractions

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Organisés par l’association Sillé culture, ces événements sont proposés gratuitement certains dimanches de l’été.

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10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43 

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English :

L’événement Rendez-vous médiévaux Jeux et distractions Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume

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